Os novos relógios da marca reinterpretam os seus desenhos mais simbólicos ao mesmo tempo que se inspiram nas novas tendências. A coleção está dividida em três mundos, Brit-in, Mediterranean Views e The Swatch Vibe, cada um com uma linguagem própria.

A coleção Brit-in traz-nos relógios que revivem a essência da cultura britânica, com peças inspiradas na realeza, no famoso chá das cinco e nos padrões florais, com pitadas de humor irónico. Já a pensar no verão e nos dias passados à beira-mar, a Mediterranean Vibes foi criada em todas as sombras de azul, com desenhos náuticos e riscas que combinam com looks refrescantes, típicos da época estival. Por fim, a The Swatch Vibe é cheia de energia e reflete o lado desportivo e colorido da marca. Dentro desta linha, existe ainda a The Glow Vibe, com néons, braceletes fluorescentes e detalhes que brilham no escuro, e a X-Vibe, que reinventa os modelos icónicos da marca, clássicos de culto, com cores arrojadas.

Energética e eclética, a nova coleção da Swatch mergulha no ADN da marca suíça e é um apelo para viver o momento, ser autêntico e abraçar tudo o que acabe com a monotonia.