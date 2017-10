Kristina de Coninck tem 53 anos, Malgosia Bela tem 40 e Yasmin Warsame tem 41 e são as três modelos da nova campanha da Zara – Timeless. Vestidas com algumas propostas da marca para o outono/inverno 2017, as três protagonistas falaram sobre o que para elas significa o conceito de "timeless" (intemporal), e sobre o passar do tempo, como a idade as influencia e lhes dá confiança. "Prefiro ser como sou agora do que como era há dez anos atrás", afirma Malgosia Bela.

Já Kristina de Coninck diz que continua a sonhar com as saias compridas e blusas românticas dos filmes antigos. A idade não lhe interessa, por isso veste-se com o que a faz sentir bem, "lembro-me de um dia, há pouco tempo, em que saí com o meu uniforme da escola vestido, uma saia azul e uma camisa branca, e senti-me muito bem".

Para Yasmin Warsame há apenas uma boa maneira de passar o tempo: a conhecer outros mundos,."Viajar, só por viajar. Transforma-te, muda-te, nunca mais és a mesma. A experiência de estar com outras pessoas, outras culturas e outras situações. É algo que te afeta subtilmente, de forma quase imperceptível, mas transformadora". Um poder que se estende a esta campanha e aos seus valores de mudança.



