Tiffany Trump, de 23 anos, foi propositadamente ignorada durante a semana de moda de Nova Iorque. A filha mais nova de Donald Trump foi assistir a alguns desfiles, mas ninguém quis sentar-se ao seu lado.



De recordar que alguns criadores chegaram a apelar para que a família Trump fosse boicotada. No desfile do criador alemão Philipp Plein, ao lado da filha do Presidente norte-americano, os lugares estiveram vazios. Muitos foram os que chegaram mesmo a revelar no Twitter que tinham mudado de lugar por essa mesma razão, ou que partilharam fotos da jovem sem ninguém sentado à sua volta.



A situação foi comentada no conhecido programa de televisão norte-americano The View, no qual a atriz Whoopy Goldberg defendeu Tiffany Trump e ofereceu-se para se sentar ao seu lado nos desfiles. 'Sabes que mais Tiffany? É suposto eu ir assistir a mais um ou dois desfiles. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou sentar-me contigo (...) Porque ninguém está aqui a falar de política. Estamos a falar de moda! Ela não quer falar sobre o pai! Ela está ali a ver moda!', defendeu a atriz de 61 anos.



Por sua vez, Tiffany Trump aceitou o convite na sua página do Twitter dizendo: 'Obrigada @WhoopiGoldberg adoraria sentar-me contigo também!'.



