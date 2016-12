pub

Abel Tesfaye a.k.a. The Weeknd juntou-se à PUMA como novo embaixador e assessor criativo da marca. O renomado artista, já premiado com um Grammy, génio da música e ícone de estilo trará o seu olhar único e criativo às coleções PUMA. O título do primeiro single do seu novo albúm "Starboy" featuring Daft Punk quebrou o recorde para "Most Release Weekend Streams Ever" aquando do lançamento. Em menos de uma semana, acumulou mais de 17 milhões de downloads globalmente e 6.5 milhões de downloads nos Estados Unidos, tornando-se no #1 Most Added no Top 40 na categoria Rhythm, Urban, e Hot AC.O seu estilo descontraído e urbano faz o fit perfeito com a próxima campanha da PUMA ‘Run The Streets’, a ser lançada em Novembro. A campanha, filmada em Los Angeles e Toronto pelo fotógrafo Mark Seliger, poderá ser vista nas lojas PUMA e nos canais digitais da marca em todo o mundo. The Weeknd usará as mais recentes novidades sportstyle da PUMA, incluindo os IGNITE evoKNIT e os IGNITE Limitless, assim como roupa da linha Evo.Com ‘Run The Streets’, a PUMA cria uma plataforma da campanha com base na fusão do streetstyle com tecnologia. A campanha dirige-se a quem assume o seu próprio estilo e que vive o momento. E The Weeknd incorpora melhor do que ninguém esta mood. Nascido e criado em Toronto, esta cidade tem sido a sua inspiração, e a sua força no mundo da música reflete o estilo ‘on the go’ da campanha.Esta nova parceria incluirá também uma coleção de calçado e vestuário desenhados por The Weeknd. A coleção exclusiva é uma fusão dos designs desportivos da PUMA e a estética urbana de The Weeknd, bem presente na sua marca XO. Esta gama será lançada em 2017.