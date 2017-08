The Weeknd divulgou algumas imagens da sua nova linha de ténis em colaboração com a Puma. Para já, dá-nos a conhecer o primeiro modelo da coleção, o sneaker Parallel.

O modelo estará à venda a partir do início do outono e disponível em dois tons diferentes: branco e verde-azeitona. De acordo com o músico, o importante na criação desta linha não foi só desenvolver algo acessível às massas mas também que incluísse um pouco do seu próprio estilo.

É esperado que logo após a saída desta coleção, sejam também lançadas outras peças como T-shirts, blusões de ganga e calças.