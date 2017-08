O novo open dress da Réalisation é a mais recente peça a tornar-se um bestseller, nas redes sociais depois de ter sido usado (mais precisamente no Instagram) por celebridades – de bloggers a digital influencers. Versátil, em tons de verde com estampados florais, este vestido pode ser usado também como kaftan.





Criada pela influencer Alexandra Specer, a marca Réalisation é uma das preferidas de celebridades como Emily Ratajkowski (que o usou o The Violette com uma t-shirt branca e um par de jeans). O vestido custa aproximadamente €191 e está à venda no site da marca.