Depois de apresentar o primeiro filme da série The Postman’s Gifts 2 (em que a atriz Emma Roberts recebe a primeira carteira Prada Galleria entregue pelo carteiro Elijah Woods), a marca italiana acaba agora de publicar as três últimas curtas-metragens da série realizada pela fotógrafa Autumn de Wilde.

A carregar o vídeo ... ‘The Postman’s Gifts 2’: The Troublemaker



No segundo episódio (The Troublemaker), Elijah corre atrás de uma jovem misteriosa (Sasha Frolova) num estádio desportivo até conseguir, finalmente, entregar-lhe a encomenda da Prada. O terceiro (The Punch) é protagonizado por Amber Valletta, que ao receber a carteira Prada Galleria agradece a Woods com um beijo. O último filme (The Elevator), com a participação de Natalia Dyer, mostra a atriz com Elijah Woods num elevador movimentado onde o carteiro, que quer fazer a sua última entrega, é constantemente interrompido.