Com uma variedade de opções para criar diferentes outfits 24/7, a coleção capsula inclui roupa interior e easywear com o estilo inconfundível da Tezenis. Para ela e para ele: t-shirts que combinam com sweatshirts e calças. Uma coleção única, criada para se tornar a nova estrela do fitness vestida com leggings, tops e bodies.

A marca Coca-Cola, marca-registada pelo seu inconfundível encarnado apresenta uma paleta de cores diferentes em cada peça: do clássico encarnado ao também conhecido cinza e preto. Pronta para os amantes da década de 80, esta coleção capsula está disponível a partir de hoje nas lojas Tezenis.

Uma coleção capsula dedicada a todas as gerações que gostam de Coca-Cola.