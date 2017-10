Alguns destes nomes trabalham em moda há vários anos, outros acabaram de começar. A modelo Zara Bicha, apenas com 17 anos, foi finalista do TRESemmé Elite Model Look 2016 e não só representou Portugal na final internacional do concurso como já juntou ao currículo uma campanha para a Calvin Klein. Já a modelo Fabiana Capra tem no currículo desfiles para marcas como a Alexander McQueen e é fonte de inspiração para criadores portugueses como Nuno Baltazar, sendo já um rosto conhecido das passerelles da semana da moda portuguesa.

Desafiamos ainda Margarita Pugovka, Francisca Perez, Joana Castro, Bernardo Cascais e Christian Martins a contar-nos sobre a primeira vez que pisaram uma passerelle e a explicar aquilo em que pensam, como se concentram e o que ouvem durante os desfiles. Tudo isto ao mesmo tempo que… testámos o equilíbrio (com fatores meteorológicos e morfológicos adversos, saiba-se).