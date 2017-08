A coleção surge com o nome The Ten e está dividida em dois temas, Revealing e Ghosting - cada um com cinco modelos icónicos da Nike, agora recriados pela marca numa colaboração com Virgil Abloh. Além de designer, Abloh é formado em arquitetura, trabalha como DJ e assume ainda a direção criativa da Off-White, a marca de streetwear (que adoramos) com sede em Milão, e que veste Kanye West, Kendall Jenner e Beyoncé.

Inspirados nos modelos antigos, os ténis voltam em cores fortes e mais adornados, à medida das tendências de agora. Os modelos escolhidos para o tema Revealing foram os Air Jordan I, Nike Air Max 90, Nike Air Presto, Nike Air VaporMax e Nike Blazer Mid; o tema Ghosting reúne os modelos Converse Chuck Taylor, Nike Zoom Fly SP, Nike Air Force 1 Low, Nike React Hyperdunk 2017 e Nike Air Max 97.

Ainda não estão confirmados os preços dos novos ténis, mas sabe-se que cinco modelos vão ser vendidos nas lojas NikeLab em Nova Iorque, Milão, Paris e Londres durante as Semanas da Moda nas quatro capitais. A primeira começa em Nova Iorque a 7 de setembro.