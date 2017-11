A icónica concept store francesa Colette vai fechar portas no próximo mês, mas não sem antes dar as boas-vindas à Chanel, que ocupará o piso superior da loja durante as próximas semanas. De forma a celebrar esta parceria, Pharrell Williams, a Chanel e a Adidas juntaram-se para criar uns ténis de edição limitada que estarão disponíveis na loja.

O modelo, que estará à venda por cerca de €674, conta já com uma lista de espera de 120.000 pessoas para os 500 pares que foram produzidos. Enquanto não são revelados os poucos clientes que poderão comprar os novos modelos, Pharrell prevê que o preço para revenda do modelo poderá chegar aos €30.000.

Esta não é a primeira vez que Pharrell Williams colabora com a Chanel. O cantor tem feito várias campanhas da marca ao longo dos anos, escreveu uma música com a modelo Cara Delevingne para a pré-coleção de outono de 2015 e desfilou para a pré-coleção de outono de 2017.