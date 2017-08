In





Todos os tons de azul

A tendência começou nas coleções de verão e prolonga-se este outono/inverno – surge principalmente em vestidos e camisas, mas também nos casacos casulo que nos vão proteger do frio, em azul escuro ou turquesa. Nas passerelles surgiu nas coleções de Valentino ou Ninca Ricci, mas também nas (mais excêntricas) propostas sobrepostas de Marques'Almeida, que pintaram a coleção de azul céu e misturam riscas ou outros padrões, na roupa e nos acessórios. Nas novas coleções de inverno que já começam a chegar às lojas de fast fashion a cor também está em todo o lado e explora diferentes peças em materiais como a seda e o tweed.

Ganga dos pés à cabeça

Não é nada de novo – Brooke Shields já tinha tornado a tendência apetecível nos anos 80 (numa icónica campanha da Calvin Klein), ainda que na viragem do milénio o look ganga total tenha perdido algum glamour e chegasse mesmo a tocar o mau gosto (sim, estamos a falar de Britney Spears e Justin Timberlake). Mas esta estação os criadores fazem uma nova tentativa de injetar doses duplas de denim nos nossos dias e fazem-nos repensar a tendência ao mostrarem-nos coordenados com mais pinta do que poderiamos à partida imaginar, como aconteceu nas passerelles da Dior, da Calvin Klein e da britânica Stella McCartney.

Brilhos e metalizados

Esta estação a Moda é uma festa: os metalizados, os brilhos e as lantejoulas estão de volta para nos adornarem as noites (nos vestidos compridos prateados) e acrescentarem novas doses de diversão aos dias, como vimos na coleção de Alessandro Michele para a Gucci. O minimalismo tinha destruído o glamour da tendência com as cores neutras e suaves mas este inverno os brilhos têm mais sentido de humor, deixam de estar associados ao exagero e ganham um lugar privilegiado no guarda-roupa.

O blazer

É certo que é um dos essenciais do guarda-roupa, mas esta estação surge reinventado em quase todas as passerelles e coleções: vemo-lo ganhar forma em diferentes materiais (ainda mais apetecível em veludo ou revestido a lantejoulas) e cores inesperadas, como o amarelo torrado ou o dourado. Alguns designers, como Demna Gvasalia para a Balenciaga, também brincaram com a forma e o design, invertendo as regras e mudando a silhueta para criar uma peça completamente nova. Este inverno o blazer perde toda a formalidade e passa a fazer sentido em todos os momentos e lugares.





Out



Saltos (demasiado) altos

Ténis, mocassins e sabrinas pontiagudas (oh, Miu Miu!) colam-se ao chão e ocupam o lugar de botas altas e stilettos no guarda-roupa de inverno. Os kitten heels substituem os saltos agulha e todos os que têm de cinco centímetros (esses não têm lugar nas coleções de inverno nem nos nossos armários).

Skinny jeans

Sabemos que a Balenciaga recuperou as leggings (em cor-de-rosa fluorescente e roxo) e, ainda inspirada pelo mau gosto dos anos 80 (que agora adoramos), criou botas a condizer; ainda assim, as calças justas só continuam a fazer sentido em materiais elásticos e cores tão improváveis como o mais ácido dos amarelos - ou seja, as skinny jeans continuam riscadas da lista de tendências, que prefere silhuetas mais largas e cortes a direito. Mais descontração e menos tecido colado ao corpo.

Carteiras oversized

São substituídas por versões mais pequenas (ou mesmo micro) que sobrepõem a estética à funcionalidade mas, ainda assim, ganham pontos por nos obrigarem a deixar em casa tudo o que nunca precisamos mas insistimos em levar para todo o lado. Este inverno, tudo muda de figura: nas carteiras desta estação só cabem o telemóvel, o porta-moedas e a chave de casa.