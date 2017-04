pub

Para ter a certeza que a primavera chegava a horas a Swatch lançou uma coleção de onze novos relógios e o seu lançamento é o ponto de partida da campanha #YourMove.

Segundo o diretor criativo da marca, Carlo Giordanetti, a campanha #YourMove serve como uma mensagem de empowerment porque vê como um problema o facto de os jovens do mundo ocidental não se moverem e acrescenta: "Pensas no que podes ou poderias fazer e hoje, com este produto e com esta campanha, acho que podemos caminhar para ser não só um produto mas uma marca que pode fazer a diferença." A caixa dos relógios de plástico é uma só peça composta por duas cores e no perfil a separação das cores desenha uma linha curva que é, simultaneamente, um avanço técnico e o elemento-chave de toda a campanha. Esta linha curva "é constante em todos os modelos e é também uma assinatura do relógio para anos futuros. Tornou-se a identidade do produto".

Para apresentar a nova coleção de relógios e a campanha, a Swatch organizou em Londres, na loja da Strand Street, um dos seus maiores eventos, com mais de 300 jornalista e influencers e a Máxima esteve lá, juntamente com dois dos embaixadores portugueses da marca, Carolina Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira.

A coleção #YourMove é composta por 11 relógios, todos do modelo Skin, o relógio mais fino da marca, três versões metalizadas e oito na combinação borracha/plástico. Há dois tamanhos de mostrador e os preços dividem-se entre os €95 e os €120.

Três perguntas ao diretor criativo da Swatch, Carlo Giordanetti.

Porque escolheram o relógio Skin para começar esta campanha?

Porque estamos numa altura em que os acessórios são muito fortes. Acho que o Skin é o produto perfeito para dizer algo diferente. O produto não é o protagonista, fica-te bem mas não te ofusca e é a energia perfeita para te moveres, não estás presa por nada.

São 11 relógios, é uma coleção para homem e mulher?

É uma linha unissexo. É um pouco mais feminina, mas não por ser para mulher, porque hoje há uma linguagem mais minimal e delicada que também muitos homens procuram. Acho que é um cliente contemporâneo que temos em mente.

Como é que a Swatch lida com as redes sociais hoje em dia?

O desafio do mundo das redes sociais hoje é exatamente definir que parte da marca é necessário ter disponível imediatamente (e há que ter, senão as pessoas "desligam-se") e que parte é forte o suficiente para as pessoas esperarem. O maior erro que se pode fazer, e estou feliz por ainda não termos cometido, é ir só para as redes sociais. Primeiro porque temos uma base de clientes já existente, em segundo lugar porque a Swatch tem um produto que se expande. Nunca viramos as costas a quem está relacionado com a marca. Não queremos desapontar quem já tem uma relação com a marca.