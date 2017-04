A Tod's e a tatuadora da modelo britânica Kate Moss, Saira Hunjan, uniram-se para a criação de uma coleção que homenageia a arte das tatuagens. Trata-se de uma colaboração muito pouco provável, mas cujo resultado se revelou extraordinário.Esta foi uma forma diferente e original de a marca italiana se reinventar, sem perder a sua essência. Tod's Tatoo é o nome da coleção e as peças que dela fazem parte são de edição limitada. A ideia foi trazer de volta alguns dos modelos clássicos da marca, criando peças únicas com um toque de sofisticação. Os dragões são os grandes protagonistas da coleção e transportam-nos até ao continente asiático.A coleção estará disponível nas lojas Tod's e igualmente no site oficial da marca , com preços entre os 450 e os 2900 euros.