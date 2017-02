Swatch no pulso

Swatch: Mosaici & More | primavera/verão 2017

Swatch: Time to Swatch | primavera/verão 2017

Inspirada pela felicidade, a Swatch lançou uma coleção primaveril e alegre, onde a cor é a verdadeira protagonista. Dividida em várias linhas, a marca continua a apostar numa variedade de relógios para todos os gostos e moods.





Com um design minimalista, a linha Time to Swatch aposta em modelos de cor única. O azul, o vermelho, o preto e branco são as cores em destaque nos relógios desta linha, minimalista e clássica.



Inspirada em todos os amantes de viagens, a linha Traveler’s Dream captura o desejo de aventura através de uma palete de cores vibrantes, designs audaciosos inspirados em mapas, diários em branco, viagens de barco glamorosas e o fascínio de viagens sem destino.





Riscas, pintas, cores em bloco e textura dão vitalidade ao tema Mosaici&More. Inspirado nas cores mais quentes do verão e com designs assimétricos, este tema transforma o qualquer pulso numa galeria de arte.

Mas a primavera não termina aqui: as coleções Action Heroes e Spicy Islands da Swatch ainda estão por revelar.