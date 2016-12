Este ano a marca preparou a Pink Week, uma semana solidária, de 14 a 18 de outubro, durante a qual 5% de todas as vendas reverterão para a Fundação Laço.

A Swarovski volta a reforçar o seu apoio à luta contra o cancro da mama. Este é o quinto ano consecutivo em que a Swarovsk abraça esta causa, que afeta tantas mulheres em todo o mundo. Para além de doar 5% das vendas, a Swarovski irá oferecer um pin de cristal com o formato de um laço a todos os clientes que efetuarem compras durante a Pink Week, como forma de agradecimento por contribuírem para esta iniciativa.

"A Swarovski trabalha diariamente para tornar as mulheres ainda mais bonitas e confiantes. É por isso com todo o orgulho e sentido de compromisso que ano após ano continuamos a desenvolver iniciativas que nos permitam contribuir para o combate a esta doença que, infelizmente, muda a vida de tantas mulheres ", afirma a direção da Swarovski,