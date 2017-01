pub

A nova coleção da Swarovski parte da ideia de que a beleza se encontra muitas vezes ao virar da esquina. Com mais de metade da população mundial a viver e trabalhar em cidades, os espaços urbanos, nomeadamente de Paris e Los Angeles serviram de inspiração para a modernidade descontraída das novas linhas SS17 da marca.





"A coleção para esta estação está intimamente relacionada com o romance urbano, inspirado no lado moderno e romântico de duas cidades que adoro: Paris e Los Angeles. O lado romântico de Paris é expresso através de cores frescas e florais e designs femininos. Los Angeles é a fonte de inspiração para as silhuetas fluídas, bem como as peças must-have com palmeiras. Todas as mulheres conseguem exprimir o seu estilo e mood através desta coleção. É uma forma maravilhosa de ser e parecer brilhante!" explica Nathalie Colin, diretora criativa da marca.