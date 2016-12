pub

Tendo consolidado o seu estatuto como designer, FLASHBACK SS17 é a continuação de um novo ciclo dos designs de Susana Bettencourt onde pode experimentar sem restrições. Com a capacidade de expressar as suas habilidades ao cruzar, intercetar e fundir a linha entre tecnologia e artesanato, pela qual é tão conhecida, é através das suas peças de malha feitas à mão que exprime as suas perspetivas e partilha o seu processo de investigação e compreensão. É evidente que Susana Bettencourt não irá abandonar a vertente experimental inerente ao seu design nos próximos tempos.