Susana Bettencourt deixou-se envolver pelas magias do Instagram. Assim nasceu a coleção que apresenta para o outono-inverno 2017/18, em colaboração e entreajuda com @camiellewalala, @alyssarosev e o fantástico mundo encantado "Elliptical Field, Site of Riverside Destiny park", em Tóquio, e "Dick Bruna’s House" no Central Museum of Utrecht.

A coleção defende a arte na moda, paixão que a designer tem batalhado para manter, mesmo com a nova dinâmica e perceção destruída pela fast fashion. Vemos, por isso, uma série de quadros de jacquard compostos por texturas, pixelizadas e riscadas, que já caracterizam a assinatura da designer, em contraste com a geometria angular do movimento artístico que segue. É através das suas peças de malha feitas à mão que exprime as suas perspetivas e partilha o seu processo de investigação e compreensão.