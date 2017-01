Sunvagga, os óculos do momento

A marca portuguesa nasceu em 2016 e já é um sucesso. O site antecedeu a loja física, agora aberta perto do Colombo (em Lisboa), e os óculos voam das prateleiras - de ambas as plataformas da Sunvagga . Não é difícil perceber porquê:

Lentes

Certificadas pela União Europeia, protegem os olhos de forma segura;





Design

Do modelo tartaruga mais clássico ao estilo fashionista mais arrojado, todos os modelos têm um toque diferente;





Diversidade

São mais de 60 modelos diferentes, para todos os gostos e todos os tipos de rosto;



Preço

Todos os óculos são vendidos entre os 19€ e os 30€;



Encomendas

As compras online chegam a casa num prazo de 2 dias úteis;



Garantia

Qualquer problema com os óculos é resolvido imediatamente na loja física ou através do site.



Percorra a galeria e conheça os nossos 30 modelos Sunvagga preferidos.