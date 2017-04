pub

A coleção Alexithymia Black Hills, apresentada na última edição do Portugal Fashion, foi amadurecida e desdobrada pela dupla João Branco e Luís Sanchez para ser agora apresentada num segundo conceito, o see now buy now. À semelhança do que já acontece com outras marcas internacionais como Tommy Hilfiger ou Burberry, a dupla expôs esta coleção no número 8 da Calçada do Ferragial, na sua loja-atelier, onde decorreu um desfile-performance com modelos.



A possibilidade de adquirir em primeira mão as peças lançadas é uma das novidades deste formato de apresentação. "Não quer dizer que seja um novo formato standard. Procuramos comunicar a própria marca nas apresentações num diálogo com o público, ao mesmo tempo que dizemos que nada é estanque: os criadores e as marcas são livres para criar novos formatos de diálogo e discurso que façam a ponte entre a marca, o criador e o público final", revela à Máxima João Branco. Esta intemporalidade é também vista nas cores e nos padrões da coleção: "Desenvolvemos quatro padrões para a coleção e relacionamos cada um deles com as estações, daí existirem tons mais quentes e mais frios, padrões mais coloridos ou mais profundos, o que também vai ao encontro do que nós defendemos: a intemporalidade da moda", explica-nos Luís Sanchez.