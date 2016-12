pub

A paleta de cores e os motivos da coleção Back Hills são sugeridos pelas árvores, das raízes ao tronco aos ramos, saídos da madeira e passando pelo contacto com o solo e as texturas que as revestem. Cinzas de madeira branqueada pelo sol, o tom quente de sobreiros e eucaliptos, vermelhos, rosas, amarelos, motivos e símbolos delicados.