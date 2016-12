O fio condutor desta coleção é o encontro entre as duas palavras "natal e nativo", onde, tal como a etimologia da palavra sugere, se misturam dois conceitos: o lugar de pertença, as raízes, a orgulho de viver plenamente a sua própria cultura – inclusivamente no uso de trajes, elementos decorativos, símbolos – e um lugar de encontro, meta de uma longa viagem feita de imaginação e de sugestões.Esta coleção cápsula, que se destaca pelo cromatismo vivo – do azul klein ao verde tropa, do laranja e vermelho tijolo – foi criada unicamente com fios nobres como a cachemira e o mohair. As linhas são cocooning mas femininas, aconchegantes e contemporâneas, com assimetrias e cortes muito próprios.