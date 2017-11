A designer Stella McCartney receberá já no próximo dia 4 de dezembro o primeiro prémio de Inovação entregue pelos Fashion Awards. O compromisso que a sua marca homónima tem com a sustentabilidade e a missão de alertar para os problemas ambientais fazem de McCartney uma das designers mais respeitadas da indústria. Até porque foi das primeiras criadoras de moda a utilizar a sua influência para chamar a atenção para o impacto da moda no ambiente.

Como vegetariana e defensora de causas relacionadas com os direitos dos animais, Stella McCartney nunca usou peles, pelo ou penas nas suas criações. Os seus valores éticos defendem que cada marca é responsável pelos recursos que usa e pelo impacto que os mesmos têm no mundo, o que leva a uma investigação constante para encontrar novos métodos mais ecológicos e sustentáveis.

Em comunicado, McCartney comentou que se sente "incrivelmente orgulhosa por receber este prémio. O que me deixa mais feliz é que este é um novo prémio que os Fashion Awards apresentam agora, um reconhecimento especial pela inovação. Tenho esperança de que a minha nomeação vá inspirar outras marcas a seguirem métodos mais sustentáveis e a fazerem dele o prémio mais prestigiado de todos".

Dame Natalie Massenet, do British Fashion Council, acrescentou que "Stella é uma pioneira da indústria porque criou um negócio moderno que se tornou um dos líderes da moda sustentável e da inovação dos materiais. Ela é prova de que a qualidade e a moda ética combinadas podem criar resultados fantásticos e inspiradores."