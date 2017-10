Foi-lhe estendido um império, mas a designer preferiu construir um novo, à medida da sua perspetiva e olhar, do acredita que deve ser o mundo. Tem lojas em toda a Europa, na América do Norte e na Ásia, dois escritórios em Londres, um em Nova Iorque, outro em Paris e um atelier em Itália. Desde o ano passado que, além das coleção feminina (que apresenta na semana de Moda em Paris, duas vezes por ano), também começou a criar roupa masculina. No universo da marca descobrimos ainda a coleção para crianças, os perfumes e uma colaboração de mais de dez anos com a Adidas, que tem resultado no design de duas coleções de sportswear lançadas de seis em seis meses. A carteira Falabella (construída a partir de um poliéster que, ao toque, quase parece camurça) tornou-se um objeto icónico. "Tem graça – quando a Stella começou na Chloé todos dizíamos que era a filha do Paul McCartney. Agora dizemos que o Paul McCartney é pai da Stella, a designer. Só pode ser um bom sinal", diz Tim Blanks quando recorda a primeira coleção da criadora para a Chloé.



