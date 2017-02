pub

As peças com flores e bordados são uma constante, na estação primaveril e até mesmo no verão. Mas podemos apostar já nesta tendência para uma ocasião especial, especialmente romântica. A pensar no Dia dos Namorados, a Springfield elegeu as peças que podem ser presentes surpreeendentes, para ela e para ele.



Para mulher, a camisa é uma aliada perfeita na composição de um look cheio de elegância. Padrões florais, riscas e folhos são a escolha a fazer para um look descontraído.



Para ele, a camisa não só é uma peça imprescindível em qualquer armário masculino como pode muito bem ser o segredo para surpreender no dia mais romântico do ano. A não perder de vista: o miniprint tropical que se torna o padrão protagonista nas camisas.