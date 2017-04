A Casa Amora, em Lisboa, foi o local escolhido pela britânica Laurie Nouchka para a apresentação da Luxury Activewear Collection inspirada na arquitetura da cidade (e na própria guesthouse do Jardim das Amoreiras).

pub

Depois de experiências em cidades como Barcelona, Dubai, Rio de Janeiro ou Sidney, a designer apaixonou-se pela capital portuguesa e o resultado culminou na Linha Lisboa, uma coleção colorida baseada em elementos tipicamente portugueses como os azulejos, a calçada ou até mesmo as peças icónicas de Bordalo Pinheiro.





As peças com ilustrações gráficas são fabricadas no Reino Unido e 100% compostas por nylon lycra. O valor dos tops é de €75 e o das leggings é de €115.





A Coleção Lisboa é exclusiva e está disponível para venda no site da criadora a partir desta semana.