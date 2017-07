Desde sempre que os soutiens ficaram longe das passerelles, mas há um par de estações que os designers constroem looks em que os vestem por cima da roupa, cuidadosamente alinhados com as mais simples t-shirts brancas ou elegantes camisas de seda.

A ideia é virar ao contrário a forma como olharmos para o nosso guarda-roupa, como provaram as coleções assinadas por nomes como Jonathan Anderson, Michael Kors, Balenciaga ou Dries Van Noten. E acrescentar uma boa dose de criatividade ao nosso armário.

A tendência chegou a Hollywood, mas também às modelos e estrelas do street style, as mesmas que também ajudaram a tornar possível o movimento ‘no bra’ que, tal como o nome indica, incentiva-nos a deixar os soutiens em casa ou a usar versões muito mais finas do que o habitual. Cara Delevingne, Jeanne Damas, Bella Hadid, Leandra Medine ou Lena Dunham são fãs. Veja as imagens na galeria em cima.