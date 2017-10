A campanha Solid Rock marca o outono/inverno da Luís Onofre. A campanha é protagonizada por Maria Rosa e resultou em imagens elegantes e femininas, tal como as coleções do designer português, fotografadas por Frederico Martins.

A coleção inclui criações tão diferentes quanto botins intemporais em pele de crocodilo ou sapatos de veludo com salto dourado e aplicações. A grande tendência da estação são as botas acima do joelho, também aqui apresentadas por Luís Onofre.

Criada em 1999, a Luís Onofre é conhecida pela excelência dos materiais e produtos e é uma das marcas que leva o calçado português pelo mundo fora.