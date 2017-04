pub

Criada em 1943 por Georges Lissa, um apaixonado por óptica dos anos 50, a marca Sol-Amor acaba de lançar a linha Heritage. Composta por cinco modelos de design inspirado no vintage dos anos 50 , a Heritage prima pelos materiais nobres como o bronze, banhado a ouro, ou ainda o paládio.





A Heritage é uma coleção romântica para quem adora acessórios invulgares de inspiração retro. Ao todo é composta por 40 modelos de óculos de sol, todos com nomes de todos os bairros de Paris, como Montmartre, Saint-Louise ou Élysée - uma das particularidade da Sol-Amor.



A marca francesa é também uma das preferidas entre as celebridades e a indústria cinematográfica. Brad Pitt no filme Aliados, Johnny Depp no filme Diário de Rum, e Gaspard Ulliel no filme Saint Laurent, são apenas alguns exemplos.





O modelo em formato coração, um dos mais emblemáticos, está disponível por um PVP de €240.