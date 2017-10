Shopping Show off: t-shirts com logos e prints Depois de passarmos anos a esconder os nomes das marcas em letras minúsculas nas etiquetas, estão de volta as t-shirts com logos XXL. algumas regressam diretamente dos anos 90 e outras, como as recém-lançadas pela Gucci e Loewe, mostram uma enorme vontade de gritar em voz alta onde as comprámos. O exibicionismo é bem-vindo nesta estação.