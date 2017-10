O guarda-roupa de Alexa Chung já nos apaixonou muitas vezes. Desde as peças mais básicas aos looks inspirados pelo guarda-roupa masculino, a modelo e apresentadora britânica tem um estilo muito pessoal – e muito cobiçado por todas as mulheres que a seguem. Na sua última publicação no Instagram, Chung foi fotografada num vestido da Erdem que conquistou mais de 30 mil likes. A peça em azul-céu já nos deixou curiosos para ver como será a coleção que o designer vai assinar para a H&M.

O desfile da Erdem na Semana da Moda de Londres e, principalmente, os vestidos bordados que apresentou já nos tinham feito suspirar, mas vai ser preciso esperar até 2 de novembro para podermos comprar a coleção #ErdemxHM.