A emblemática marca americana divulgou algumas imagens da nova colaboração com a cantora Selena Gomez, uma coleção-cápsula anunciada há meses, mas que só agora podemos ver. Desenhada pela cantora, com o apoio do diretor criativo da Coach, Stuart Vevers, inclui carteiras, pulseiras, porta-moedas e pendentes (também para as carteiras).

A peça-chave desta linha é a carteira Selena Grace, decorada com acessórios inspirados pelo estilo da própria cantora, incluindo frases motivadoras como: ‘Ser tu mesma implica ser forte’ ou ‘Ama-te a ti mesma primeiro’.

Ainda em junho Selena Gomez participou numa campanha da marca, fotografada por Steven Meisel. A coleção Coach x Selena Gomez estará disponível a partir do dia 1 de setembro.