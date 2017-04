Pelos corredores dos bastidores até às salas de maquilhagem, do fitting até à passerelle. Não tirámos os olhos de Margarita Pugovka, Milena Cardoso e Carla Sofia Santos, nos dias dos desfiles que aconteceram no Porto.

O que fazem as modelos quando chegam ao local onde vão desfilar? Para o descobrir, fomos até aos bastidores desta edição do Portugal Fashion que, depois de arrancar em Lisboa, decorreu entre a Alfândega e o Silo Auto, no Porto. Além de querermos perceber quais são os locais e os momentos preferidos de três das modelos que desfilaram nesta edição ? Margarita Pugovka, Milena Cardoso e Carla Sofia Santos –, pedimos-lhes que protagonizassem um vídeo onde, em três momentos distintos, recriámos aquilo que será o percurso de uma modelo em três dias de desfiles.





Primeiro, per(seguimos) Margarita Pugovka logo à entrada da Alfândega, notámos a sua popularidade junto aos designers e fomos com ela até à sala do "cabelo e maquilhagem" para definir o penteado. Depois, acompanhámos Milena Cardoso na maquilhagem (a cargo do makeup artist Paulo Almeida), que nos guiou de volta até à sala do fitting, onde acompanhámos o momento em que se transformou graças a um dos mais bonitos coordenados apresentados por Carlos Gil, o criador que fechou o terceiro dia. "Saímos" com Carla Sofia Santos do desfile de Carla Pontes, para testemunhar em tempo real a adrenalina de quem acaba de pôr o pé fora da sala de desfile e seguimo-la até ao local, onde, calmamente, foi fotografada para as imagens de backstage, para depois corrermos de novo até à sala de fitting, onde vimos, finalmente, uma sensação de "missão cumprida!" a espelhar-se-lhe no rosto.