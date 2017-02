pub

Uma marca holandesa, a Scotch & Soda acaba de revelar as peças que compõem a coleção Amsterdam Blauw, que nos transporta até à ilha de Izu Oshima, ano de 1954: uma ilha vulcânica no meio do oceano japonês. A inspiração da marca é muito particular. Ambas as linhas dentro da coleção se inspiram nas caraterísticas que marcam a ilha.



A primeira parte da coleção, Lava & Whisky, inspira-se atividade vulcânica intensa. A lava e as altas temperaturas alteram a paisagem bem como as suas cores: vermelho, cru e preto dominam ao longo de toda a história. As várias tonalidades de cinza e o intemporal preto dão vida a peças robustas em ganga. Blusas e camisas em tonalidades cinza mescladas com vermelho e cru surgem com riscas e diversos padrões que são o complemento ao cenário de destruição causado pelo vulcão.



Estes tons vulcânicos aliam-se aos motivos japoneses, como padrões com gatos da sorte, em bandanas personalizáveis. O este encontra o oeste e surge numa série de arts&crafts onde silhuetas desportivas surgem com motivos e padrões de inspiração japonesa.