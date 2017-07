A casa italiana já começava a despertar a curiosidade da indústria com os teasers no Instagram e o hashtag #gucciandbeyond. Hoje, finalmente, foram publicadas as imagens e o vídeo da campanha, uma produção de Alessandro Michele, diretor criativo da Gucci, e Glen Luchford, o fotógrafo que mais tem colaborado com a marca nas últimas estações.A campanha recupera a estética dos filmes de ficção científica das décadas de 50 e 60, com alusões claras a alguns clássicos como Forbidden Planet e Creature From The Black Lagoon. Nas imagens todas as criaturas, aliens e guerreiros intergalácticos vestem a excêntricidade e o brilho que vimos na passerelle da Gucci - mesmo quando lutam contra dinossauros ou correm na direcção de naves espaciais.Veja as imagens e o vídeo, aqui: