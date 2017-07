A apresentação do casaco Golden Palm faz parte de um projeto dedicado à recriação dos casacos mais icónicos da designer italiana, uma história que começou com o modelo Zodiac, apresentado no início deste ano.

A designer italiana é uma das figuras mais icónicas da história da indústria, já que desenhou algumas das peças e silhuetas que revolucionaram as passerelles, cruzando moda, arte e a imaginação de artistas como Salvador Dalí e Jean Cocteau.

A sua infância e as viagens sempre estiverem entre as suas maiores referências e o casaco Golden Palms celebra isso mesmo, aliando a sua imaginação com um delicado bordado de palmeiras. O lançamento do novo casaco acontece meses depois do desfile de alta-costura, outono-inverno 2017, e só estará disponível no Schiaparelli boutique-salons, em Paris.