Kiss Me Like You Miss Me! Este statement dá o nome e a inspiração para a nova coleção da designer Catarina Sequeira.

De volta ao estilo streetwear dos anos 90, após a sua experiência na famosa marca Francesa Lady Soul naquela década, a inspiração da coleção para o verão 2017 de Catarina Sequeira não poderia ser mais literal do que isso. Se as miúdas do bairro se querem divertir, os rapazes são o principal assunto dos tags, mensagens e dos snaps do Snapchat.





Uma intensa atitude de rua traz o tom da coleção definido por um público de estilo desportivo, com uso dos chapéus de lona e as bolsas fanny pack. Alguns decotes de vestidos são cortados estilo badanas com apenas uma alça de soutien, outros não. Pequenas aberturas laterais na linha da cintura quebram a sua forma da cintura para baixo. Grandes bolsos de pala geométricos e saias jardineira são destaque na coleção.