«Esta coleção concebe um ponto de vista Universal. Moda para ninguém e para todos. Não existe para grupos especiais ou divisões, só beleza genérica» é desta forma que Sara Maia, uma das designers que apresentou a coleção de verão no Porto, durante o Portugal Fashion, concebe a inspiração deste proposta. Percorra a galeria e veja as imagens do desfile.