A jornalista espanhola foi convidada no âmbito do 10º aniversário dos jeans ‘Push Up Wonder’.

A Salsa escolheu Sara Carbonero para nova embaixadora da marca portuguesa. A jornalista passa a ser o rosto da nova campanha de jeans ‘Push Up Wonder’, linha que celebra agora o seu 10º aniversário.

Também por isso, este ano, a marca apresenta um novo modelo de ‘Push Up Wonder’ de cintura subida que, além de reflectir as tendências, adapta-se ao corpo quase como uma segunda pele.

‘Há dias em que não passo em casa, por isso escolho roupa que sirva tanto para o dia como para a noite, no caso de ter algum jantar. Gosto muito das cores básicas, neutras, que combinam com tudo. Não sou de arriscar demasiado com estampados e por isso não complico. Os ‘Push Up Wonder’ são uma segunda pele. Adaptam-se perfeitamente às nossas curvas, formas e ao nosso corpo. Têm tudo e são muito fáceis de combinar’, revelou Sara Carbonero.