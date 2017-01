pub

"Don't text your ex" ou "Why would I fall in love" são algumas da frases que surgem nas t-shirts e pijamas da Primark, e que fazem parte da coleção especial que a marca concebeu para o Dia dos Namorados. A coleção de quimonos, na lingerie, apresenta detalhes sensuais como as rendas e a escolha dos tons preto e vermelho.





Para além destes pequenos pormenores, e dos icónicos corações vermelhos nalgumas peças (quer pijamas, quer lingerie) na coleção de vestir a marca apostou em pequenos objetos decorativos para celebrar esta ocasião de forma divertida. Algumas das peças são almofadas em forma de corações ou lábios ou velas com aromas florais. A linha de maquilhagem ganha também uma máscara de olhos, a Curl Power, para um olhar infalível.