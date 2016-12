ModaLisboa Together: conheça as propostas dos 11 jovens designers que mostram um olhar novo sobre as tendências do próximo verão.

Sangue Novo. Não só foi o desfile que abriu mais uma edição de ModaLisboa - desta vez sobre o mote Together, uma alusão à celebração dos 25 anos de ModaLisboa - como é o desfile que nos lembra do começo, do ínicio, da partida. Carolina Machado, M Hka, Hermione Flynn, João Oliveira, Duarte, Inês Silva, Cátia Moreira, João Barriga, Micaela Sapinho, Daniela Ciolan e Sofiya Malichenko são os jovens que mostram o que valem nesta edição, com uma mostra de coleções surpreendentes e inovadoras.



O Master Level Certificate in The Fashion Area, o prémio que todas edições é atribuido ao melhor designer, foi atribuido a João Barriga. A jovem designer vai poder realizar um workshop de 8 semanas em Milão oferecido pela prestigiada academia de moda Domus Academy, e uma bolsa de estudo de 5000 euros atribuida pela Vulcano (patrocinador oficial da ModaLisboa). Este concurso tem como elementos do júri Eduarda Abbondanza (Presidente da ModaLisboa), Ricardo Preto (Designer de Moda), Sofia Lucas (Diretora de novos projetos da Revista GQ), Anna Lottersberger (diretora do fashion cluster da Domus Academy) e Adriano Batista (editor-in-chief da revista Fucking Young).



Para além deste prémio, e no âmbito da parceria da ModaLisboa com o FashionClash, o designer João Oliveira foi convidado para representar Portugal na próxima edição do Festival de Moda Holandês, a decorrer em Maastricht, em junho de 2017. A marca Duarte recebeu a menção honrosa.



Carolina Machado apresentou a coleção Pure, inspirada em duas artes: a escultura e a pintura. Esta inspiração resulta num jogo de comprimentos, movimentos e fluidez, e na aplicação de fitas compridas ao longo das peças que ganham cores claras como o nude e o cinzento, em contraste com o preto.



Sofiya Malichenko utiliza técnicas de manipulação têxtil como bordado, aplicações 3D, tucking, smocking e ruffles para uma coleção urbana e versátil que apelidou de Manipulation.



Daniela Ciolan propõe Misconceptions, uma coleção que junta a natureza e a moda. Esta alusão denota-se não só na junção de silhuetas justas com largas mas também nas cores, o verde-água, o branco, e os vários tons de cinza.



Micaela Sapinho inspira-se na obra de Simone Beauvoir "Segundo Sexo" para chegar à coleção The Other. Com representações não censuradas do corpo feminino, tipografia vibrante e estampados cómicos e provocadores, esta coleção funciona como tributo a esta luta por um futuro mais igual.



Blackout, por sua vez, é o resultado da tentativa de definição do «eu» de João Barriga , que opta por expressar os sentimentos de mágoa, revolta, autodestruição e vazio. As silhuetas oversized são uma constante "para esconder quem somos e o que sentimos" e o preto simboliza um escudo contra o mundo.



A coleção de Cátia Moreira , Path, tem como ponto de partida o livro "If We Shadows" de David Baley. A coleção vive de opostos: a delicadeza do exterior contrasta com a força e vida do interior dos coordenados.