Mesmo a tempo de celebrar a época festiva, a Samsonite e a Swarovski juntaram-se para criar uma linha de acessórios sofisticados e cheios de brilho. Karissa é uma coleção de mochilas com cristais Swarovski aplicados no bolso frontal e na aba, que resultam em modelos práticos e elegantes para usar no dia a dia. Estão disponíveis em vermelho, azul-marinho e preto e custam €165.

Esta colaboração entre as duas marcas vem celebrar a paixão partilhada pela inovação e pelo design de peças elegantes e versáteis, mas não é a primeira: já em 2008 a Samsonite e a Swarovski se tinham juntado para criar uma mala de viagem completamente coberta de cristais, que esteve à venda na loja Colette, em Paris.

As mochilas da linha Karissa são de edição limitada e o presente ideal para as mulheres que estão constantemente em movimento. Pode descobrir mais sobre os modelos aqui.