Shopping Saldos: o que pode comprar já e usar no inverno Aproveite os saldos para ir fazendo bons investimentos para a próxima estação. Se for como a editora de Moda da Máxima, Diana Bastos, já tem as peças que queria mesmo, já que esperar pelos saldos é um exercício muito difícil. E quando finalmente chega esta época, sente que, se não aproveitar, está a perder a oportunidade. Conclusão? Numa altura em que as estações estão cada vez mais misturadas, o melhor é apostar já nas novas tendências de inverno! Ficam aqui as nossas ideias.