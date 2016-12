pub

O convite partiu da marca portuguesa Rufel, e o desafio foi aceite sem hesitação. Leonor Poeiras chamou 'Terra' a esta que é a primeira coleção de cunho pessoal para a marca. Rufel by Leonor Poeiras é uma edição composta por 6 modelos desenvolvidos de raiz pela apresentadora, desde o acompanhamento em fábrica, à escolha dos formatos, materiais, tons até aos mais pequenos detalhes, como fechos e etiquetas.





"Estou muito orgulhosa desta coleção. São peças com bastante qualidade, inspiradas nas minhas necessidades. Todos os modelos são clássicos, excepto a mochila. Carteiras que qualquer pessoa usaria, discretas, de enorme qualidade com um twist que as torna sofisticadas e até um pouco extravagantes." Quando questionada sobre a peça favorita, sem hesitar um segundo a resposta é imediata: "a clutch preta. Inspirada na minha mãe. A minha clutch é um clássico, de uma pele com textura e que pode ser usada de três maneiras diferentes, ao ombro, na cintura, e para ser levada na mão."





A verdade é que todas as carteiras possuem detalhes originais e pensados ao pormenos. As mochilas, por exemplo, foram feitas para ter um suporte especialmente indicado para segurar garrafas de água no seu interior, e para além disso o formato maior aloja um espaço dedicado a colocar o computador. Já a sacola em tom castanho claro possui uma dupla funcionalidade, desdobrando-se em dois modelos: um saco e uma carteira para colocar à cintura.