Como posso lá estar? A 9 de março decorrem as Fast Talks, às 18h00, na Sala Luís de Freitas Branco – CCB. "Sustentabilidade na Moda: porquê e como?" é o tema e a entrada é gratuita. A sessão é moderada por Joana Barrios e os CEO’s presentes serão Brigitte Stepputtis (Head of Couture na Vivienne Westwood); Brooke Blashill (Diretor e Vice-Presidente Sénior da The Boutique Ogilvy & Mather); Carry Somers (fundadora e Global Operations Director na Fashion Revolution); Lara Vidreiro (Cofundadora da Chic by Choice); Mário Jorge Silva (CEO da Tintex); Marko Matysik (Diretor criativo, ilustrador, escritor e Contributing Editor da Vogue Japão e da Vogue China); e Patrick Duffy (fundador da Global Fashion Exchange).

E durante o fim de semana?

Mesmo para quem não pode assistir aos desfiles, há várias coisas a acontecer nos locais circundantes à ModaLisboa.

Wonder Room. É um showcase que apresenta marcas que se destacam da multidão pela originalidade do design e pela vontade de sair da sua zona de conforto. Esta edição conta com 16 marcas portuguesas, que terão bancas a expor e a vender artigos. São elas: Alfamarama, Antiga Barbearia De Bairro, Carol From Lisbon, Contadores D’estórias, Círculo Ceramics, D’Ornellas, Daniela Ponto Final, Ironic Lisbon, Janis Dellarte + Martinho Pita, Juliana Bezerra, Kija, Liberty Walk, Marta Mestre Bike Shoes, Mercado, Parutkin & Bacelar e Wo Design.

Os desfiles

10 março: 18H30 Sangue Novo | 20H30 David Ferreira Lab | 21H30 Ricardo Preto 11 março: 15H00 Awaytomars Lab | 16H00 Ricardo Andrez | 17H00 Eureka | 18H00 Kolovrat | 19H30 Filipe Faísca | 20H30 Mustra | 21H30 Luís Carvalho 12 março: 15H00 Patrick de Pádua Lab | 16H00 Duarte Lab | 17H00 Christophe Sauvat | 18H00 Valentim Quaresma | 19H30 Dino Alves | 20H30 Nadir Tati | 21H30 Nuno Gama

Workstation. Um convite feito a três fotógrafos nacionais para, através da sua lente, do seu olhar, da sua perspetiva, retratar o limite das fronteiras criativas sugeridas pela Semana da Moda em Lisboa. Neste espaço poderá ver as exposições de Arlindo Camacho, Carla Pires e Vera Marmelo.

Há alguma novidade este ano?

Sim! O Global Fashion Exchange. É um espaço que integra diversas atividades e que se realiza no âmbito da ModaLisboa, no CCB, nos dias 11 e 12 de março. Haverá um Mercado Swap, um lounge, Dj’s, workshops, eventos de networking e instalações artísticas. A entrada é livre.