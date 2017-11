Rose Palhares celebra este mês os 5 anos de existência da sua marca homónima, que desde 2012 apresenta coleções de ready-to-wear inspiradas na cultura africana. Palhares, que é neste momento a designer oficial da Mastercard para o Festival de Cinema de Cannes e detentora de vários prémios ? entre eles o de Melhor designer de Moda em 2013, atribuído pelo Moda Luanda, Designer internacional 2015 na Semana da Moda de Angola, Estilista Africana mais interessante pela Vogue Itália em 2016 e Mulher de Mérito 2016 pelo Grupo das Mulher Africanas ?, apresenta as suas propostas para a próxima estação no seu ateliê em Lisboa.

La Vie en Roseé o nome de uma nova coleção onde o amarelo, o branco e o verde-azeitona predominam e se conjugam com padrões minimalistas e geométricos. As silhuetas, fluidas mas elegantes, garantem a versatilidade das peças, que poderão ser usadas em looks do dia a dia ou ocasiões mais formais. Como já é habitual nas coleções da marca, os vestidos compridos inspirados na cultura africana também marcam presença, desta vez em vermelho e amarelo-torrado.

A nova coleção Rose Palhares para a primavera/verão de 2018 pode ser encomendada em rosepalhares.com até 20 de dezembro.