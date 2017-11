Depois do espaço nas galerias da Estação Gare do Oriente, a Rolling Luggage lança agora uma plataforma de compras online. Samsonite, American Tourister e Lipault Paris são algumas das marcas internacionais já presentes no site da insígnia multimarca da Samsonite, que em breve juntará a Camel Active e a Longchamp à lista de referências.

Além das várias linhas de malas de viagem, mochilas, sacos e acessórios, a nova loja inclui um guia de produtos que ajuda a encontrar a mala ideal consoante as necessidades do cliente. O site disponibiliza entregas rápidas em 24 horas, portes gratuitos para encomendas superiores a €50 e devoluções grátis. Pode descobrir a nova loja em www.rollingluggage.pt.