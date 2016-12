A Tezenis convida todos os fãs a marcarem presença na Rua do Carmo, a dia 5 de novembro, onde Rita Ora dará um concerto ao vivo com projeção na fachada da loja. A partir das 18h o warm-up estará a cargo do DJ Kamala e do MC Filipe Gonçalves no que promete ser o início de uma noite única com muitas surpresas entre jogos de luzes e videomapping. Este evento marca a coleção cápsula que a cantora desenhou para a Tezenis. Veja-a acima.