lançada no passado dia 4 de novembro.

'Hot Right Now' e 'Black Widow'. Mas não deixou o palco nem os fãs sem antes surpreender tudo e todos ao lançar o quimono que tinha vestido pela varanda, para felicidade dos que a assistiam.



Depois do concerto, Ora concedeu uns minutos de entrevista à Máxima, e não só nos revelou alguns dos seus episódios e gostos pessoais acerca de lingerie, como contou alguns dos seus momentos preferidos durante toda a colaboração, da inspiração no corpo feminino ao processo de fabrico.



Veja o vídeo, abaixo.





Por volta das seis da tarde de Sábado passado, já a rua do Carmo enchia de gente à espera da cantora britânica Rita Ora para um assistir a um concerto inédito, e exclusivo, no interior e na varanda da loja da Tezenis. Entre fãs, convidados especiais e jornalistas, eram muitas as pessoas que esperavam por Rita Ora que é não só o rosto da marca como a responsável pela coleção cápsula composta por seis peças de lingerie em tons de preto,Depois de chegar à passadeira vermelha como uma verdadeira estrela - com direito a todos os flashes que vinham das câmaras, dos telemóveis e dos holofotes - assinar a montra da Tezenis e surpreender alguns fãs (que a chamavam) com selfies e autógrafos, Ora entrou na loja para uma breve conversa com jornalistas e convidados sobre as peças da coleção (duas das quais tinha vestidas, o body e o quimono) e, logo de seguida, arrancou para o palco onde durante 15 minutos cantou os temas 'Body On Me', 'Poison' e 'R.I.P', subindo depois à varanda que a Tezenis montou no primeiro andar da loja, para estar mais próxima dos fãs ao cantarPor Rita Silva Avelar